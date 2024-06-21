Кабмін дозволив військовим частинам ЗСУ виробляти безпілотники

Кабінет Міністрів України дозволив військовим частинам Збройних сил провадити господарську діяльність із виробництва повітряних і космічних літальних апаратів.﻿ Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Економічна правда.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 червня.

Перелік видів господарської діяльності, провадження якої дозволяється військовим частинам Збройних сил, затверджений постановою Кабміну від 25 липня 2000 року №1171, доповнено таким видом діяльності, як "виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування".