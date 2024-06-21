Кабмин разрешил воинским частям ВСУ производить беспилотники

Кабинет Министров Украины разрешил воинским частям Вооруженных сил осуществлять хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов.﻿ Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 21 июня.

Перечень видов хозяйственной деятельности, осуществление которой разрешается воинским частям Вооруженных сил, утвержденный постановлением Кабмина от 25 июля 2000 года №1171, дополнен таким видом деятельности, как "производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования".