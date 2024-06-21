ЄС готує санкції проти Грузії через закон про "іноагентів" - ЗМІ

Грузії загрожують потенційні санкції ЄС, скорочення фінансової допомоги та візові обмеження через суперечливий закон про "іноземних агентів".﻿ З послианням на Euractiv, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Наступного тижня Євросоюз розгляне можливості запровадження цільових санкцій і візових обмежень проти Грузії на тлі ухвалення закону про "іноземних агентів".

Зокрема, сакції може бути запроваджено проти вищих посадових осіб Грузії, скорочення фінансової допомоги та обмеження безвізових поїздок через ухвалення суперечливого закону про "іноземних агентів".

Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цей документ, підготовлений дипломатичною службою блоку (EEAS), на засіданні в понеділок, 24 червня.

28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", фактично ухваливши його. Це викликало обурення західних партнерів.

ЄС готує відповідь на ухвалення закону про іноагентів, розглядаючи можливість персональних санкцій, призупинення фінансової допомоги, тимчасового призупинення безвізового режиму та припинення європейської інтеграції Грузії.