ЕС готовит санкции против Грузии из-за закона об "иноагентах" - СМИ

Грузии грозят потенциальные санкции ЕС, сокращение финансовой помощи и визовые ограничения из-за противоречивого закона об "иностранных агентах".﻿ Со ссылкой на Euractiv, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

На следующей неделе Евросоюз рассмотрит возможности введения целевых санкций и визовых ограничений против Грузии на фоне принятия закона об "иностранных агентах".

В частности, сакции могут быть введены против высших должностных лиц Грузии, сокращения финансовой помощи и ограничения безвизовых поездок из-за принятия противоречивого закона об "иностранных агентах".

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят этот документ, подготовленный дипломатической службой блока (EEAS), на заседании в понедельник, 24 июня.

28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния", фактически приняв его. Это вызвало негодование западных партнеров.

ЕС готовит ответ на принятие закона об иноагентах, рассматривая возможность персональных санкций, приостановку финансовой помощи, временную приостановку безвизового режима и прекращение европейской интеграции Грузии.