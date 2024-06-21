Енергетики оприлюднили графіки відключень на суботу

В Україні у суботу, 22 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 16:00 до 24:00.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00" , - сказано у повідомленні.

Водночас у період з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.