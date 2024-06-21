Энергетики обнародовали графики отключений на субботу

В Украине в субботу, 22 июня, графики почасовых отключений будут применяться с 16:00 до 24:00.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00" , - говорится в сообщении.

В то же время в период с 18:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина – последствия массированных ударов россиян по энергообъектам.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.