Дуда вважає проблемою рішення США щодо пріоритетності України по передачі ППО
Президент Польщі Анджей Дуда вважає проблемою те, що США вирішили надати пріоритет у передачі систем протиповітряної оборони Patriot Україні, а потім іншим замовникам. Про це він заявив в ефірі Radio Zet, повідомляє ЛігаБізнес.
"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", – сказав Дуда.
На думку польського президента, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї: протягом багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене.
"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився", – додав він.