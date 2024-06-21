Дуда вважає проблемою рішення США щодо пріоритетності України по передачі ППО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає проблемою те, що США вирішили надати пріоритет у передачі систем протиповітряної оборони Patriot Україні, а потім іншим замовникам. Про це він заявив в ефірі Radio Zet, повідомляє ЛігаБізнес.

"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи" , – сказав Дуда.

На думку польського президента, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї: протягом багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене.