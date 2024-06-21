Дуда считает проблемой решение США о приоритетности Украины по передаче ПВО

Президент Польши Анджей Дуда считает проблемой то, что США решили предоставить приоритет в передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине, а затем другим заказчикам. Об этом он заявил в эфире Radio Zet, сообщает Лига.Бизнес.

"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако помним, что нас защищают, среди прочего сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы" , – сказал Дуда.

По мнению польского президента, эта ситуация демонстрирует, что западные страны производят слишком мало оружия: в течение многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено.