Дуда считает проблемой решение США о приоритетности Украины по передаче ПВО
Президент Польши Анджей Дуда считает проблемой то, что США решили предоставить приоритет в передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине, а затем другим заказчикам. Об этом он заявил в эфире Radio Zet, сообщает Лига.Бизнес.
"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии. Однако помним, что нас защищают, среди прочего сегодня в Польше есть американские пусковые установки, есть и британские системы", – сказал Дуда.
По мнению польского президента, эта ситуация демонстрирует, что западные страны производят слишком мало оружия: в течение многих лет "свободный мир привык жить без войн, без угроз", а военное производство было ограничено.
"Сейчас когда есть, например, спрос на боеприпасы, склады пустые. И это огромная проблема сегодня, нужно возвращаться к нормальному производству, нужно восстанавливать цепи поставок, нужно смотреть на то, что мир изменился", – добавил он.