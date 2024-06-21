В Україні вперше провели дослідження стану штучного інтелекту

Інвестиційна група Roosh та найбільше українське AI-ком'юніті AI HOUSE за підтримки Мінцифри провели дослідження під назвою "AI-екосистема України: таланти, компанії, освіта". Це дослідження стало першим масштабним оглядом екосистеми штучного інтелекту України. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України, повідомляє Ліга.net.

Дослідження охоплює основні елементи екосистеми ШІ в Україні, включно з інвестиціями, ринком праці, освітою та державною політикою. Воно дозволило визначити кількість спеціалістів і компаній, які працюють з AI-технологіями, внесок українських науковців, перспективи та виклики, які стоять перед вытчизняною AI-спільнотою, та думки експертів щодо їх вирішення.

Головні висновки дослідження такі:

Україна посідає друге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи. За десять років кількість таких компаній зросла більш ніж удвічі — з 97 до 243 станом на кінець 2023 року.

За цей самий період кількість AI/ML-спеціалістів зросла вп'ятеро і на січень 2024 року становить 5200 професіоналів, з яких 36% — молодь віком 21-25 років.

В Україні діють 44 українські та світові венчурні фонди, які інвестують в AI-стартапи.

Найбільшими центрами розвитку ШІ в Україні є Київ (177 офісів компаній) та Львів (43 офіси). Також виділяються Харків, Одеса та Дніпро із середнім показником у 21 компанію.

Основні виклики для AI-сфери в Україні, на думку спеціалістів: взаємодія з іншими галузями, конкуренція та етичні виклики, трансформація талантів і освіти, фінансові обмеження та втрата талантів через повномасштабне вторгнення Росії.



