В Украине впервые провели исследование состояния исскуственного интелекта

Инвестиционная группа Roosh и крупнейшее украинское AI-комьюнити AI HOUSE при поддержке Минцифры провели исследование под названием "AI-экосистема Украины: таланты, компании, образование". Это исследование стало первым масштабным обзором экосистемы искусственного интеллекта в Украине. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины, сообщает Лига.net.

Исследование охватывает основные элементы экосистемы ИИ в Украине, включая инвестиции, рынок труда, образование и государственную политику. Оно позволило определить количество специалистов и компаний, работающих с AI-технологиями, вклад украинских ученых, перспективы и вызовы, стоящие перед отечественным AI-сообществом, и мнения экспертов по их решению.

Главные выводы исследования таковы: