В Украине впервые провели исследование состояния исскуственного интелекта
Инвестиционная группа Roosh и крупнейшее украинское AI-комьюнити AI HOUSE при поддержке Минцифры провели исследование под названием "AI-экосистема Украины: таланты, компании, образование". Это исследование стало первым масштабным обзором экосистемы искусственного интеллекта в Украине. Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины, сообщает Лига.net.
Исследование охватывает основные элементы экосистемы ИИ в Украине, включая инвестиции, рынок труда, образование и государственную политику. Оно позволило определить количество специалистов и компаний, работающих с AI-технологиями, вклад украинских ученых, перспективы и вызовы, стоящие перед отечественным AI-сообществом, и мнения экспертов по их решению.
Главные выводы исследования таковы:
- Украина занимает второе место по количеству AI-компаний среди стран Центральной и Восточной Европы. За десять лет количество таких компаний выросло более чем вдвое — с 97 до 243 по состоянию на конец 2023 года.
- За этот же период количество AI/ML-специалистов выросло в пять раз и на январь 2024 года составляет 5200 профессионалов, из которых 36% – молодежь в возрасте 21-25 лет.
- В Украине действуют 44 украинских и мировых венчурных фонда, которые инвестируют в AI-стартапы.
- Крупнейшие центрами развития ИИ в Украине – Киев (177 офисов компаний) и Львов (43 офиса). Также выделяются Харьков, Одесса и Днепр со средним показателем в 21 компанию.
- Основные вызовы для AI-сферы в Украине, по мнению специалистов: взаимодействие с другими отраслями, конкуренция и этические вызовы, трансформация талантов и образования, финансовые ограничения и утрата талантов из-за полномасштабного вторжения России.