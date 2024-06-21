Агенція Міноборони стало найбільшим закупником "мавіків" на Prozorro

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони стало найбільшим замовником безпілотників у системі Prozorro. З посиланням на пресслужбу Міноборони, повідомляє ЛігаБізнес.

З початку 2024 року на конкурентних торгах Агенція закупила дрони DJI Mavic 3E та 3T на 2,5 млрд грн. Це — понад 40% від загальної суми угод на дрони у конкурентних закупівлях на Prozorro.

Завдяки тендерам вдалося заощадити 187 млн ​​грн.

Під час закупівлі дронів Агенція використовує спеціальну рамкову угоду в системі Prozorro. Це дозволяє приховати чутливу інформацію про учасників тендеру, одночасно забезпечуючи можливість постачальникам пройти кваліфікацію та брати участь у торгах.

У середньому на закупівлях дронів DJI Mavic 3E та 3T змагалися по 4 учасники.

"Ми провели 94 тендери на невеликі партії "мавіків", і, за підсумками конкурентних торгів, постачальниками стали 18 компаній", – прокоментувала директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.