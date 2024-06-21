Агентство Минобороны стало крупнейшим закупщиком "мавиков" на Prozorro

Агентство оборонных закупок Министерства обороны стало крупнейшим заказчиком беспилотников в системе Prozorro. Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Лига.Бизнес.

С начала 2024 года на конкурентных торгах Агентство закупило дроны DJI Mavic 3E и 3T на 2,5 млрд грн. Это — более 40% общей суммы сделок на дроны в конкурентных закупках на Prozorro.

Благодаря тендерам удалось сэкономить 187 млн ​​грн.

При закупке дронов Агентство использует специальное рамочное соглашение в системе Prozorro. Это позволяет скрыть чувствительную информацию об участниках тендера, одновременно обеспечивая возможность поставщикам пройти квалификацию и участвовать в торгах.

В среднем на закупках дронов DJI Mavic 3E и 3T соревновались по 4 участника.