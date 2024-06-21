США запровадили санкції проти топ-менеджерів Лабораторії Касперського

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 12 топменеджерів російської компанії Лабораторія Касперського, що займається антивірусним програмним забезпеченням. Про це йдеться на сайті Мінфіну США, повідомляє Новое время.

Зокрема, до списку потрапили виконавчий директор компанії Андрій Тихонов, директор із розвитку бізнесу Андрій Єфремов, директор із юридичних питань Ігор Чекунов, директорка з роботи з персоналом Марина Алексєєва. Крім них, у списку також: Кирило Астрахань, Данило Борщев, Андрій Духвалов, Михайло Гербер, Антон Іванов, Анна Кулашова, Андрій Суворов, Денис Зенкін.

20 червня у міністерстві торгівлі США та в Бюро промисловості та безпеки (BIS) заявили, що американська дочірня компанія російської Лабораторії Касперського Kaspersky Lab, Inc не зможе продавати антивірусне програмне забезпечення та інші продукти у сфері кібербезпеки в США.

Під санкції потрапили російські компанії Лабораторія Касперського, Група Касперського та британська Kaspersky Labs Limited.

У BIS додали, що рішення є результатом тривалого розслідування, яке виявило, що продовження діяльності компанії в США «становить загрозу національній безпеці через кіберможливості російського уряду та здатність впливати або керувати діяльністю компанії». Там також зазначили, що ці проблеми можна вирішити лише завдяки повній забороні діяльності компанії в США.

Міністерство торгівлі США дозволило Kaspersky продовжувати «певні операції» у США до 29 вересня 2024 року.

Kaspersky має британську холдингову компанію та працює у Массачусетсі, США. Російський бізнес Kaspersky підпадає під експортні обмеження США, запроваджені через вторгнення РФ до України, проте у 2022 році компанія отримала дохід у розмірі 752 мільйони доларів США від понад 220 000 корпоративних клієнтів у приблизно 200 країнах.