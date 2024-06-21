США ввели санкции против топ-менеджеров Лаборатории Касперского

Министерство финансов США ввело санкции против 12 топ-менеджеров российской компании Лаборатория Касперского, занимающейся антивирусным программным обеспечением. Об этом говорится на сайте Минфина США, сообщает Новое время.

В частности, в список попали исполнительный директор компании Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по работе с персоналом Марина Алексеева. Кроме них, в списке также: Кирилл Астрахань, Даниил Борщев, Андрей Духвалов, Михаил Гербер, Антон Иванов, Анна Кулашова, Андрей Суворов, Денис Зенкин.

20 июня в министерстве торговли США и в Бюро промышленности и безопасности (BIS) заявили, что американская дочерняя компания российской Лаборатории Касперского Kaspersky Lab, Inc не сможет продавать антивирусное программное обеспечение и другие продукты в сфере кибербезопасности в США.

Под санкции попали российские компании Лаборатория Касперского, Группа Касперского и британская Kaspersky Labs Limited.

В BIS добавили, что решение является результатом длительного расследования, которое показало, что продолжение деятельности компании в США «представляет угрозу национальной безопасности из-за кибервозможностей российского правительства и способности влиять или управлять деятельностью компании». Там также отметили, что эти проблемы можно решить только благодаря полному запрету деятельности компании в США.

Министерство торговли США разрешило Kaspersky продолжать «определенные операции» в США до 29 сентября 2024 года.

Kaspersky имеет британскую холдинговую компанию и работает в Массачусетсе, США. Российский бизнес Kaspersky подпадает под экспортные ограничения США, введенные из-за вторжения РФ в Украину, однако в 2022 году компания получила доход в размере 752 миллиона долларов США от более 220 000 корпоративных клиентов в примерно 200 странах.