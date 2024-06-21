Ізраїль запроваджує обмеження для українців - у Києві відреагували

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль змінює візову політику та запроваджує обмеження для українців, тому Україна «буде змушена відповісти», повідомляє Дзеркало тижня.

«З першого липня громадяни країн із безвізовим доступом до Ізраїлю, включаючи Україну, мають подати документи на отримання дозволу ETA-IL на перебування до 90 днів… У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, зокрема паломників. У Києві розглядають специфіку цих електронних віз» , – йдеться у повідомленні Посольства України в Ізраїлі у соцмережі Facebook .

Дипломатична установа зазначає, що останні дії Ізраїлю, такі як «обмеження українських біженців» та «відмова у в'їзді багатьом українцям», зробили відносини напруженими, а остання вимога «завершує безвізовий режим».

«Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних прочан, які щороку відвідують Україну, яка залишається відкритою для діалогу з Ізраїлем для обговорення та переговорів щодо змін у політику подорожей на користь обох країн» , – зазначили у посольстві.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ізраїль так і не надав українцям, які вимушено залишили батьківщину, статус тимчасового захисту, як це зробили в інших країнах. За словами Посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, Ізраїль насамперед піклується не про біженців, а про репатріантів.