Израиль вводит ограничения для украинцев - в Киеве отреагировали

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль меняет визовую политику и вводит ограничения для украинцев, поэтому Украина «будет вынуждена ответить», сообщает Зеркало недели.

«С первого июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней… В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, в частности, паломников. В Киеве рассматривают специфику этих электронных виз» , – говорится в сообщении Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook .

Дипломатическое учреждение отмечает, что последние действия Израиля, такие как «ограничение украинских беженцев» и «отказ во въезде многим украинцам», сделали отношения напряженными, а последнее требование «завершает безвизовый режим».

«Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину, которая остается открытой для диалога с Израилем для обсуждения и переговоров относительно изменений в политику путешествий в пользу обеих стран» , – отметили в посольстве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Израиль так и не предоставил украинцам, вынужденно покинувшим родину, статус временной защиты, как это сделали в других странах. По словам Посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, Израиль в первую очередь заботится не о беженцах, а о репатриантах.