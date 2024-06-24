ISW: РФ не змогла змусити Південну Корею відмовитися від допомоги Україні

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що спроби Росії примусити Південну Корею відмовитися від військової допомоги Україні зазнали невдачі, повідомляє Українська правда.

"Південна Корея зайняла тверду позицію щодо Росії після нещодавньої активізації російсько-північнокорейської співпраці, що свідчить про те, що російські спроби примусити Сеул відмовитися від допомоги Україні зазнали невдачі" , – йдеться у звіті.

Раніше радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що країна визначатиме обсяг поставок зброї в Україну залежно від того, як Росія будуватиме відносини з КНДР.

Нагадаємо, під час пресконференції у В'єтнамі правитель Росії Володимир Путін відреагував на повідомлення, в якому йшлося про те, що Південна Корея розгляне можливість постачання зброї Україні після того, як Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Лідер РФ заявив, що буде "дуже великою помилкою", якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю.