ISW: РФ не смогла заставить Южную Корею отказаться от помощи Украине
Эксперты Института изучения войны отмечают, что попытки России заставить Южную Корею отказаться от военной помощи Украине потерпели неудачу, сообщает Украинская правда.
"Южная Корея заняла твердую позицию в отношении России после недавней активизации российско-северокорейского сотрудничества, что свидетельствует о том, что российские попытки заставить Сеул отказаться от помощи Украине потерпели неудачу", – говорится в отчете.
Ранее советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что страна будет определять объем поставок оружия в Украину в зависимости от того, как Россия будет строить отношения с КНДР.
Напомним, во время пресс-конференции во Вьетнаме правитель России Владимир Путин отреагировал на сообщение, в котором говорилось о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Лидер РФ заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие.