Курс валют НБУ на 24 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 24 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 червня знизився до рівня 40.4478 за 1 долар.

Євро подешевшав на 19 коп. до 43.2347 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 24 коп. до 51.1462 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 45.3298 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.0037 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.447 800 EUR Євро 43.234 700 GBP Фунт стерлінгів 51.146 200 CHF Швейцарський франк 45.329 800 PLN Польський злотий 10.003 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.