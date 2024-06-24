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Курс валют НБУ на 24 червня

Курс валют НБУ на 24 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 24 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 червня знизився до рівня 40.4478 за 1 долар.

Євро подешевшав на 19 коп. до 43.2347 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 24 коп. до 51.1462 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 45.3298 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.0037 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.447 800 --0.0706
EUR Євро 43.234 700 --0.1929
GBP Фунт стерлінгів 51.146 200 --0.2352
CHF Швейцарський франк 45.329 800 --0.1658
PLN Польський злотий 10.003 700 --0.0468

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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