Курс валют НБУ на 24 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 24 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 23 червня знизився до рівня 40.4478 за 1 долар.
Євро подешевшав на 19 коп. до 43.2347 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 24 коп. до 51.1462 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 45.3298 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 10.0037 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.447 800
|EUR
|Євро
|43.234 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.146 200
|CHF
|Швейцарський франк
|45.329 800
|PLN
|Польський злотий
|10.003 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.