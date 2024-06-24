Курс валют НБУ на 24 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 24 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 июня, понизился до уровня 40.4478 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 43.2347 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 24 коп до 51.1462 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 17 коп до 45.3298 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.0037 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.447 800 EUR Евро 43.234 700 GBP Фунт стерлингов 51.146 200 CHF Швейцарский франк 45.329 800 PLN Польский злотый 10.003 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.