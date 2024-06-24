Курс валют НБУ на 24 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 24 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 23 июня, понизился до уровня 40.4478 за 1 доллар.
Евро подешевел на 19 коп до 43.2347 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 24 коп до 51.1462 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 17 коп до 45.3298 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.0037 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.447800
|EUR
|Евро
|43.234700
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.146200
|CHF
|Швейцарский франк
|45.329800
|PLN
|Польский злотый
|10.003700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.