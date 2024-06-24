Close button

Курс валют НБУ на 24 июня

Курс валют НБУ на 24 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 24 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 июня, понизился до уровня 40.4478 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 43.2347 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 24 коп до 51.1462 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 17 коп до 45.3298 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.0037 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.447800 --0.0706
EUR Евро 43.234700 --0.1929
GBP Фунт стерлингов 51.146200 --0.2352
CHF Швейцарский франк 45.329800 --0.1658
PLN Польский злотый 10.003700 --0.0468

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics