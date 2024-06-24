Кабмін вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Про це йдеться у постанові № 723 від 18 червня 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють:

"на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".

Раніше порядок стосувався лише на військовозобов’язаних, які працюють: