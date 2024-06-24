Кабмін вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Про це йдеться у постанові № 723 від 18 червня 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють:
- "на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".
Раніше порядок стосувався лише на військовозобов’язаних, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.