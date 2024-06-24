Кабмин внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных
Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Об этом говорится в постановлении № 723 от 18 июня 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, работающих на:
- "на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством".
Раньше порядок касался только военнообязанных, работающих:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.