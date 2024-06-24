Кабмин внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных

Кабинет министров внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время. Об этом говорится в постановлении № 723 от 18 июня 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Документом механизм бронирования расширен на военнообязанных, работающих на:

"на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством".

Раньше порядок касался только военнообязанных, работающих: