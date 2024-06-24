Україна отримає перші снаряди з чеської ініціативи до кінця червня

Українська армія, згідно з планом, отримає першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

"Як і було обіцяно, перше постачання надійде до кінця червня" , - сказала глава оборонного відомства.

Вона запевнила, що перед відправкою в Україну боєприпаси будуть оглядатися чеськими фахівцями і за необхідності будуть відремонтовані. Так вона відповіла на закиди колишнього міністра оборони Чехії Любомира Метра, який заявив, що частина боєприпасів може бути неякісною.

Також, за словами міністра, боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ отримає їх.

Глава чеського Міноборони додала, що зараз спостерігається дефіцит боєприпасів у всьому світі, тому Чехії доводиться працювати із тим, що є.