Украина получит первые снаряды по чешской инициативе до конца июня

Украинская армия, согласно плану, получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы до конца июня. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

"Как и было обещано, первая поставка поступит до конца июня" , – сказала глава оборонного ведомства.

Она заверила, что перед отправкой в Украину боеприпасы будут осматриваться чешскими специалистами и при необходимости будут отремонтированы. Так, Чернохова ответила на упреки бывшего министра обороны Чехии Любомира Метра, который заявил, что часть боеприпасов может быть некачественной.

Также по словам министра, боеприпасы будут модифицированы компаниями еще до того, как Киев получит их.

Глава чешского Минобороны добавила, что сейчас наблюдается дефицит боеприпасов во всем мире, поэтому Чехии приходится работать с тем, что есть.