Обстріл Одеси: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі (Оновлено)
Зранку 24 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Одесі. Троє людей поранені.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", – йдеться в повідомленні.
Раніше місцеві медіа повідомляли про вибух та чорний дим над Одесою.
Оновлено. Станом на 10:00 відомо про трьох постраждалих внаслідок обстрілу: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років, повідомили в Одеській ОВА.
"Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується", – йдеться в повідомленні.