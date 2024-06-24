Обстріл Одеси: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі (Оновлено)

Зранку 24 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Одесі. Троє людей поранені.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі" , – йдеться в повідомленні.

Раніше місцеві медіа повідомляли про вибух та чорний дим над Одесою.

Оновлено. Станом на 10:00 відомо про трьох постраждалих внаслідок обстрілу: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років, повідомили﻿ в Одеській ОВА.