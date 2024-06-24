Обстрел Одессы: россияне ударили по гражданской инфраструктуре (Обновлено)
Утром 24 июня российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Одессе. Число пострадавших уточняется.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"В настоящее время уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. В настоящее время идет ликвидация пожара", – говорится в сообщении.
Ранее местные медиа сообщали о взрыве и черном дыме над Одессой.
Обновлено. По состоянию на 10:00 известно о трех пострадавших в результате обстрела: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет, сообщили в Одесской ОВА.
"Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки врага продолжается", - говорится в сообщении.