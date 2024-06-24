Обстрел Одессы: россияне ударили по гражданской инфраструктуре (Обновлено)

Утром 24 июня российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Одессе. Число пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В настоящее время уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. В настоящее время идет ликвидация пожара" , – говорится в сообщении.

Ранее местные медиа сообщали о взрыве и черном дыме над Одессой.

Обновлено. По состоянию на 10:00 известно о трех пострадавших в результате обстрела: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет, сообщили﻿ в Одесской ОВА.