Окупанти вдарили по Одесі двома "Іскандерами": один не досягнув цілі

Зранку 24 червня російські війська запустили в напрямку Одеси дві крилаті ракети "Іскандер-К", одна з них не досягла своєї цілі.

Про це повідомляє﻿ Повітряне командування "Південь".

"Російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі" , – йдеться в повідомленні.

Також на світанку ворог завдавав авіаударів по Херсонщині із застосуванням керованих авіабомб.

Упродовж минулої доби, 23 червня, на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник ZALA.