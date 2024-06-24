Окупанти вдарили по Одесі двома "Іскандерами": один не досягнув цілі
Зранку 24 червня російські війська запустили в напрямку Одеси дві крилаті ракети "Іскандер-К", одна з них не досягла своєї цілі.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
"Російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі", – йдеться в повідомленні.
Також на світанку ворог завдавав авіаударів по Херсонщині із застосуванням керованих авіабомб.
Упродовж минулої доби, 23 червня, на Миколаївщині знищено розвідувальний безпілотник ZALA.