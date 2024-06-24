Оккупанты ударили по Одессе двумя "Искандерами": один не достиг цели

Утром 24 июня российские войска запустили в направлении Одессы две крылатые ракеты "Искандер-К", одна из них не достигла своей цели.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

"Российские оккупанты атаковали Одесщину двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели" , - говорится в сообщении.

Также на рассвете враг наносил авиаудары по Херсонщине с применением управляемых авиабомб.

За прошедшие сутки, 23 июня, в Николаевской области уничтожен разведывательный беспилотник ZALA.