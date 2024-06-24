У ЄС назвали суму першого траншу Україні від заморожених активів РФ

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна отримає отримає 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ. Про це він сказав перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, ЄС має шукати спосіб використання заморожених російських активів, уникаючи будь-яких блокувань з боку країн-членів.

"І в нас є юридична процедура, що дозволяє уникнути будь-яких блокувань. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий – через декілька тижнів пізніше" , – зазначив Боррель, уточнивши, що наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро.

Топдипломат ЄС вказав, що нещодавній Саміт миру у Швейцарії, "відкрив дипломатичний шлях" до закінчення війни, але Путін відповів тим, що мандрує скрізь, де може отримати зброю".