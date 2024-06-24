В ЕС назвали сумму первого транша Украине от замороженных активов РФ

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. Об этом он сказал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает Европейская правда.

По его словам, ЕС должен искать способ использования замороженных российских активов, избегая каких-либо блокировок со стороны стран-членов.

"И у нас есть юридическая процедура, позволяющая избежать любых блокировок. Первый транш денег поступит на следующей неделе, в июле. Второй – через несколько недель позже" , – отметил Боррель, уточнив, что на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро .

Топдипломат ЕС указал, что недавний Саммит мира в Швейцарии "открыл дипломатический путь" до окончания войны, но Путин ответил тем, что путешествует везде, где может получить оружие".