"Укренерго": Ввечері буде більше відключень електрики

У вечірні години 24 червня в Україні буде більше обмежень електрики.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Сьогодні, 24 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 19:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти", – йдеться в повідомленні.

Дізнатися про графіки погодинних обмежень можна на сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 26 710 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 561 МВт.

Сьогодні вранці на одному з енергооб’єктів "Укренерго" в західному регіоні з технічних причин вимикалась частина обладнання. Знеструмлювались 35 818 побутових споживачів на Хмельниччині. Через 50 хвилин енергоживлення було відновлене в повному обсязі.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 97 населених пунктів у Львівській, Полтавській, Сумській областях. З інших причин без енергоживлення 496 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – у Дніпропетровській та Чернігівській областях.