"Укрэнерго": Вечером будет больше отключений электричества

Вечером 24 июня в Украине будет больше ограничений электричества.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Сегодня, 24 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 19:00 объем ограничений будет больше. Причина – сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты" , – говорится в сообщении.

Узнать графики почасовых ограничений можно на сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях.

В течение суток запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 26710 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1561 МВт.

Сегодня утром на одном из энергообъектов "Укрэнерго" в западном регионе по техническим причинам отключалась часть оборудования. Обесточились 35 818 бытовых потребителей в Хмельницкой области. Через 50 минут энергопитание было восстановлено в полном объеме.

Из-за погодных условий на утро обесточены 97 населенных пунктов во Львовской, Полтавской, Сумской областях. По другим причинам без энергопитания 496 населённых пунктов. Из-за боевых действий новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам – в Днепропетровской и Черниговской областях.