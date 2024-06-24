Прикордонники оцінили небезпеку від перевірки боєготовності армії Білорусі

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що оголошена в Білорусі раптова перевірка бойової готовності військ наразі не становить загрози для України. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Еспресо TV.

За словами речника ДПСУ, Білорусь неодноразово проводила чи то навчання, чи то перевірку готовності своїх військ. Водночас за всім, що відбувається там, активно стежать підрозділи розвідки - для того, аби розуміти, наскільки ситуація може мати загрозливий характер для України.

"Але попри все на цей час, навіть під час попередніх перевірок... ми не фіксуємо переміщення поряд із нашим кордоном ні техніки, ні особового складу, в тому числі з підрозділів армії Білорусі" , - підкреслив Демченко.

Він також додав, що Росія зараз не має на території Білорусі сил, достатніх для здійснення вторгнення на територію України. Раніше свої підрозділи, які перебували в Білорусі на навчаннях, Росія вивела, а нові не завела.

Натомість речник ДПСУ наголосив, що потрібно бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, оскільки Росія будь-коли може продовжити перекидати свої підрозділи в Білорусь.