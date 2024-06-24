Пограничники оценили опасность от проверки боеготовности армии Беларуси
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что объявленная в Беларуси внезапная проверка боевой готовности войск пока не представляет угрозы для Украины. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Эспрессо TV.
По словам спикера ГПСУ, Беларусь неоднократно проводила либо обучение, либо проверку готовности своих войск. В то же время за всем происходящим там активно следят подразделения разведки - для того, чтобы понимать, насколько ситуация может носить угрожающий характер для Украины.
"Но несмотря на все это время, даже во время предварительных проверок... мы не фиксируем перемещения рядом с нашей границей ни техники, ни личного состава, в том числе из подразделений армии Беларуси", - подчеркнул Демченко.
Он также добавил, что Россия сейчас нет на территории Беларуси сил, достаточных для осуществления вторжения на территорию Украины. Раньше свои подразделения, находившиеся в Беларуси на учениях, Россия вывела, а новые не завела.
В то же время спикер ГПСУ подчеркнул, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации, поскольку Россия никогда не может продолжить перебрасывать свои подразделения в Беларусь.
"Поэтому это направление для нас также приоритетно и остается угрожающим, поэтому мы укрепляем всю протяженность границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины. Укрепляем и линию границы, и пограничные для того, чтобы все наши воины, в том числе составляющих ГПСУ, имели все возможности отразить любую атаку и противодействовать любой угрозе", - отметил Демченко.