Ізраїль готовий зменшити бойові дії у Газі – Нетаньягу

Інтенсивна фаза війни з ХАМАСом у секторі Гази наближається до завершення, а військові можуть зосередити свою увагу на кордоні Ізраїлю з Ліваном, де в останні тижні посилилися бойові дії з угрупованням "Хезболла". Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в ефірі ізраїльського Channel 14, повідомляє Укрінформ.

Прем’єр Ізраїлю підтвердив, що готовий піти на "часткову угоду" з ХАМАСом, щоб повернути заручників, яких утримують в Газі, але підкреслив свою позицію, що війна все одно триватиме після припинення вогню "для досягнення повної ліквідації" ХАМАСу.

"Це не означає, що війна закінчиться, але війна на її нинішньому етапі закінчиться в Рафаху. Це правда. Я не готовий відмовитися від цього" , – сказав Нетаньягу, вкотре наголосивши, що Ізраїль продовжуватиме операцію в Газі доти, доки не буде ліквідоване бойове угруповання ХАМАС.

Ізраїльський прем’єр також заявив, що "після закінчення інтенсивної фази у нас буде можливість перемістити частину сил на північ, до кордону з Ліваном, і ми це зробимо".

"По-перше, з міркувань захисту, а по-друге, щоб повернути наших громадян додому. Якщо ми зможемо зробити це політичним шляхом, це буде чудово. Якщо ні, ми зробимо це в інший спосіб, але ми повернемо всіх додому – всіх жителів півночі і півдня" , – додав він.

Десятки тисяч ізраїльтян були евакуйовані зі своїх домівок на півночі Ізраїлю через триваючий конфлікт з бойовиками "Хезболли". Села на півдні Лівану також спорожніли. Збільшення кількості атак в останні тижні посилило занепокоєння щодо можливого спалаху ще одного повномасштабного конфлікту на Близькому Сході.

В інтерв'ю Нетаньягу також запитали, як він бачить завершення конфлікту – шляхом угоди чи війни. Прем'єр Ізраїлю відповів:

"Якщо буде угода, то це буде угода на наших умовах. Наші умови не передбачають припинення війни, виходу з Гази і залишення ХАМАСу недоторканним. Я відмовляюся залишати ХАМАС недоторканним. Ми повинні їх ліквідувати".