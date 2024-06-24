Израиль готов уменьшить боевые действия в Газе – Нетаньяху

Интенсивная фаза войны с ХАМАСом в секторе Газа близится к завершению, а военные могут сосредоточить свое внимание на границе Израиля с Ливаном, где в последние недели усилились боевые действия с группировкой "Хезболла". Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире израильского Channel 14, сообщает Укринформ.

Премьер Израиля подтвердил, что готов пойти на "частичное соглашение" с ХАМАСом, чтобы вернуть задерживающих в Газе заложников, но подчеркнул свою позицию, что война все равно будет продолжаться после прекращения огня "для достижения полной ликвидации" ХАМАСа.

"Это не значит, что война закончится, но война на ее нынешнем этапе закончится в Рафахе. Это правда. Я не готов отказаться от этого ﻿﻿ " , - сказал Нетаньяху, в очередной раз подчеркнув, что Израиль будет продолжать операцию в Газе до тех пор, пока не будет ликвидировано боевое группировка ХАМАС.

Израильский премьер также заявил, что "по окончании интенсивной фазы у нас будет возможность переместить часть сил на север, к границе с Ливаном, и мы это сделаем".

"Во-первых, из соображений защиты, а во-вторых, чтобы вернуть наших граждан домой. Если мы сможем сделать это политическим путем, это будет замечательно. Если нет, мы сделаем это другим способом, но мы вернем всех домой – всех жителей севера и юга" , – добавил он.

Десятки тысяч израильтян были эвакуированы из своих домов на севере Израиля из-за продолжающегося конфликта с боевиками "Хезболлы". Села на юге Ливана тоже опустели. Увеличение количества атак в последние недели усилило беспокойство относительно возможной вспышки еще одного полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

В интервью Нетаньяху также спросили, как он видит завершение конфликта – путем соглашения или войны. Премьер Израиля ответил:

"Если будет соглашение, то это будет соглашение на наших условиях. Наши условия не предполагают прекращения войны, выхода из Газы и оставление ХАМАС неприкосновенным. Я отказываюсь оставлять ХАМАС неприкосновенным. Мы должны их ликвидировать".