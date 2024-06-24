Російська "дочка" найбільшого банку Китаю призупиняє роботу з банками РФ – ЗМІ

Російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.﻿ Про це пише російське видання "Комерсант", повідомляє Економічна правда.

Єдина російська дочірня структура найбільшого китайського банку Bank of China з 24 червня перестає обробляти платежі в юанях від російських банків, які перебувають у списку санкцій США.

Зазначається, що присутні в Росії "дочки" китайських банків після занесення Московської біржі до списку санкцій 12 червня призупинили розрахунки в доларах і євро, залишивши юані та рублі.

Bank of China є опорною розрахунковою кредитною організацією для китайського бізнесу, держструктур та великих російських компаній.

На російському ринку "дочка" Bank of China посідає друге місце за розміром активів серед дочірніх структур китайських банків - 6,7 млрд дол на кінець першого кварталу 2024 року.

Повідомляється, що останнім часом платежі дедалі частіше проводять через небанківських платіжних агентів, що робить весь ланцюжок транзакцій менш прозорим, адже уникає уваги регуляторів.

При цьому працювати з непідсанкційними кредитними організаціями Росії Bank of China поки що продовжує.