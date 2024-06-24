Российская "дочка" крупнейшего банка Китая приостанавливает работу с банками РФ – СМИ

Российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.﻿ Об этом пишет российское издание "Коммерсант", сообщает Экономическая правда.

Единственная российская дочерняя структура крупнейшего китайского банка Bank of China с 24 июня перестает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, которые находятся в санкционном списке США.

Отмечается, что присутствующие в России "дочки" китайских банков после занесения Московской биржи в санкционный список 12 июня приостановили расчеты в долларах и евро, оставив юани и рубли.

Bank of China является опорной расчетной кредитной организацией для китайского бизнеса, госструктур и крупных российских компаний.

На российском рынке "дочка" Bank of China занимает второе место по размеру активов среди дочерних структур китайских банков - 6,7 млрд долл на конец первого квартала 2024 года.

Сообщается, что в последнее время платежи все чаще проводят через небанковских платежных агентов, что делает всю цепочку транзакций менее прозрачной, так как избегает внимания регуляторов.

При этом работать с неподсанкционными кредитными организациями России Bank of China пока продолжает.