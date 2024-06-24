Компанії-лідери добувної промисловості збільшили дохід на 13% – "Опендатабот"

Понад 365 млрд грн доходу отримали компанії-лідери добувної промисловості торік за даними "Індексу Опендатабота". Їх сукупний дохід зріс на 13% порівняно з першим роком повномасштабної. Більш ніж половина сукупного доходу топу припадає на 2 державні компанії. Ще 6 компаній належать групі СКМ Ріната Ахметова.

Про це повідомляє﻿ "Опендатабот".

365,26 млрд грн склав сукупний дохід лідерів добувної промисловості у 2023 році за даними "Індексу Опендатабота". Це навіть на 11% більше, аніж до початку повномасштабної війни.

Лідує у цьогорічному Індексі державна "Укрнафта", яка збільшила дохід у 2,3 рази за 2023 рік — до 95,17 млрд грн. Це 26% від сукупного доходу усього топ-10 добувної промисловості. До того ж, "Укрнафта" також отримала найбільший прибуток серед усіх компаній топ-10: 25,74 млрд грн.

Минулорічний лідер, компанія "Укргазвидобування", перемістилася на друге місце. Попри те, що компанії вдалось збільшити дохід на 9%, її чистий прибуток зменшився у 19 разів до 3,14 млрд грн у 2023 році. Основною діяльністю "Укргазвидобування" є видобуток природного газу.

Загалом ці дві державні компанії заробили половину від усього доходу лідерів добувної промисловості: 189 млрд грн.

Ще 41% доходів лідерів розділили між собою шість компаній групи СКМ Ріната Ахметова: 149,67 млрд грн. П’ять з них отримали чистий прибуток на суму 32,35 млрд грн. Лише "Центральний ГЗК" зазнав збитків у розмірі 1,33 млрд грн.

Серед компаній групи СКМ, що збільшили свій дохід у 2023 році, варто виділити "Північний ГЗК" (+44%), "Збагачувальну фабрику Свято-Варваринську" (+32%) та "ШУ Покровське" (+14%). Водночас, доходи "Нафтогазвидобування" та "Центрального ГЗК" зменшилися на 35% і 31% відповідно, а "ДТЕК Павлоградвугілля" — на 6%.

До Індексу також увійшли дві компанії FERREXPO AG, пов’язані з Костянтином Жеваго. Їх сукупний дохід за 2023 рік зменшився майже на третину порівняно з 2022 роком: "Полтавський ГЗК" — на 33%, "Єристівський ГЗК" — на 32%. Однак ці дві компанії зуміли отримати сукупний прибуток у розмірі 970,7 млн грн.

Загалом дев'ять з десяти компаній, що потрапили до Індексу, змогли отримати прибутки минулоріч — 62,11 млрд грн. До порівняння, у 2022 році прибутковими виявилось лише 6 компаній з десяти.

До цьогорічного Індексу не потрапили "Інгулецький ГЗК", дохід якого зменшився на 32%, та "Укрнафтобуріння" (-38%), яке раніше входило до групи компаній Ігоря Коломойського та перейшло у власність держави за рішенням суду. Наразі "Укрнафтобуріння" знаходиться під управлінням "Укрнафти".