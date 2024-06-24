Компании-лидеры добывающей промышленности увеличили доход на 13% - "Опендатабот"

Более 365 млрд грн дохода получили компании-лидеры добывающей промышленности в прошлом году по данным "Индекса Опендатабота". Их совокупный доход вырос на 13% по сравнению с первым годом полномасштабности. Более половины совокупного дохода топа приходится на 2 государственных компании. Еще 6 компаний принадлежат группе СКМ Рината Ахметова.

Об этом сообщает "Опендатабот".

365,26 млрд грн составил совокупный доход лидеров добывающей промышленности в 2023 году по данным Индекса Опендатабота. Это даже на 11% больше, чем до начала полномасштабной войны.

Лидирует в Индексе в этом году государственная "Укрнафта", которая увеличила доход в 2,3 раза за 2023 год — до 95,17 млрд грн. Это 26% от совокупного дохода всего топ-10 добывающей промышленности. К тому же "Укрнафта" также получила наибольшую прибыль среди всех компаний топ-10: 25,74 млрд грн.

Прошлогодний лидер, компания "Укргаздобыча", переместилась на второе место. Несмотря на то, что компании удалось увеличить доход на 9%, ее чистая прибыль снизилась в 19 раз до 3,14 млрд грн в 2023 году. Основной деятельностью "Укргаздобычи" является добыча природного газа.

В общей сложности эти две государственные компании заработали половину всего дохода лидеров добывающей промышленности: 189 млрд грн.

Еще 41% доходов лидеров разделили между собой шесть компаний группы СКМ Рината Ахметова: 149,67 млрд. грн. Пять из них получили чистую прибыль на сумму 32,35 млрд. грн. Только "Центральный ГОК" понес убытки в размере 1,33 млрд грн.

Среди компаний группы СКМ, увеличивших свой доход в 2023 году, следует выделить "Северный ГОК" (+44%), "Обогатительную фабрику Свято-Варваринскую" (+32%) и "ШУ Покровское" (+14%). В то же время, доходы "Нефтегаздобычи" и "Центрального ГОКа" уменьшились на 35% и 31% соответственно, а "ДТЭК Павлоградуголь" — на 6%.

В Индекс также вошли две компании FERREXPO AG, связанные с Константином Жеваго. Их совокупный доход за 2023 год уменьшился почти на треть по сравнению с 2022 годом: "Полтавский ГОК" - на 33%, "Еристовский ГОК" - на 32%. Однако эти две компании сумели получить совокупную прибыль в размере 970,7 млн. грн.

В общей сложности девять из десяти попавших в Индекс компаний смогли получить доходы в прошлом году — 62,11 млрд грн. К сравнению, в 2022 году прибыльными оказалось только 6 компаний из десяти.

В Индекс этого года не попали "Ингулецкий ГОК", доход которого уменьшился на 32%, и "Укрнефтебурение" (-38%), ранее входившее в группу компаний Игоря Коломойского и перешедшее в собственность государства по решению суда. В настоящее время "Укрнефтебурение" находится под управлением "Укрнефти".