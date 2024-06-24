У ЗСУ спростували перший запуск росіянами "Калібрів" з Азовського моря

Російські військові у ніч на 22 червня здійснили пуски ракет з акваторії Чорного, а не Азовського моря, як повідомлялось раніше. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше в етері національного телемарафону речник ВМС зазначив, що ракети сили РФ запустили з акваторії саме Азовського моря, і що це "поворотний момент" у війні.

"За уточненою інформацією, в результаті проведення дорозвідки, все ж таки з’ясувалося, що це Чорне море. Цю інформацію завжди досить складно уточнювати. Звісно, що суспільство потребує її негайно. Але все одно, попри те, що вона публікується, вона уточнюється, бо нам важливо розуміти реальний розклад. І в результаті, все ж таки дійшли висновку, що це підводний човен" , – сказав Плетенчук.

За словами речника ВМС, "цей ракетоносій надалі перебуває у Чорному морі".

"Зараз він перебуває у Чорному морі, він порожній. І фактично сказати, що він патрулює важко, тому що патрулювати товщу води немає сенсу, він там просто перебуває. Найімовірніше, що його так само просто замінять. Тому що у них на ходу як мінімум три субмарини у Чорному морі. А з Азову один з носіїв вийшов вчора, зробив перехід в пункт базування Новоросійськ. Тобто, їх там зараз залишається два в Азовському морі" , – зазначив Плетенчук.

Зранку в неділю, 23 червня, сили РФ атакували Київську область ракетами. Місцева влада каже про двох постраждалих. Унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків, у приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 червня російські військові застосували 16 ракет різних типів та 13 ударних безпілотників. Зокрема, 4 крилатих ракети "Калібр" випустили з акваторії Чорного моря.

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