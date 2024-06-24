В ВСУ опровергли первый запуск россиянами "Калибров" из Азовского моря

Российские военные в ночь на 22 июня совершили пуски ракет с акватории Черного, а не Азовского моря, как сообщалось ранее. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Радио Свобода.

Ранее в эфире национального телемарафона представитель ВМС отметил, что ракеты силы РФ запустили из акватории именно Азовского моря, и что это "поворотный момент" в войне.

"По уточненной информации, в результате проведения доразведки, все же выяснилось, что это Черное море. Эту информацию всегда достаточно сложно уточнять. Конечно, общество нуждается в немедленном движении. Но все равно, несмотря на то, что она публикуется, она уточняется". , потому что нам важно понимать реальное расписание. И в результате, все же пришли к выводу, что это подлодка" , – сказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС, "этот ракетоноситель в дальнейшем находится в Черном море".

"Сейчас он находится в Черном море, он пуст. И фактически сказать, что он патрулирует тяжело, потому что патрулировать толщу воды нет смысла, он там просто находится. Скорее всего, его так же просто заменят. Потому что у них на ходу как минимум три субмарина в Черном море. А из Азова один из носителей вышел вчера, сделал переход в пункт базирования Новороссийск. То есть, их там сейчас остается два в Азовском море" , - отметил Плетенчук.

Утром в воскресенье, 23 июня, силы РФ атаковали Киевскую область ракетами. Местные власти говорят о двух пострадавших. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов, в помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 июня российские военные применили 16 ракет разных типов и 13 ударных беспилотников. В частности, 4 крылатых ракеты "Калибр" выпустили из акватории Черного моря.

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