"Нафтогаз" сплатить до держбюджету 12,2 млрд грн дивідендів

"Нафтогаз України" за результатами 2023 року сплатить до держбюджету 12,2 мільярда гривень дивідендів та ще 2,1 мільярда податку на дивіденди, повідомляє Економічна правда.

"НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності в 2023 році сплатить до державного бюджету України майже 12,2 млрд грн дивідендів, а також 2,1 млрд гривень податку на дивіденди" , - йдеться у повідомленні.

Розмір дивідендів складає 95% чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам компанії. У компанії зазначають, що це найвищий показник серед державних компаній.