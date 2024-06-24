"Нафтогаз" уплатит в госбюджет 12,2 млрд грн дивидендов

"Нафтогаз Украины" по результатам 2023 года уплатит в госбюджет 12,2 миллиарда гривен дивидендов и еще 2,1 миллиарда налога на дивиденды, сообщает Экономическая правда.

"НАК "Нафтогаз Украины" по результатам деятельности в 2023 году уплатит в государственный бюджет Украины почти 12,2 млрд грн дивидендов, а также 2,1 млрд гривен налога на дивиденды" , - говорится в сообщении.

Размер дивидендов составляет 95% чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании. В компании отмечают, что это самый высокий показатель среди государственных компаний.