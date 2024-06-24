Генштаб: На фронті 81 зіткнення, найбільше – на двох напрямках

Найбільша активність окупантів з початку доби спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 81.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00 24 червня.

Росіяни застосовують авіацію, бомбардують КАБами з території РФ. Зокрема, на Харківському напрямку, завдано авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці. Крім того, на цьому напрямку з початку доби відбито шість атак противника.

На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наразі ведуться два боєзіткнення в районі Невського. Всього за сьогодні окупанти намагалися просунутися на напрямку 10 разів.Чотири атаки тривають на Сіверському напрямку. Активно загарбники діють поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. З початку доби ворог намагався покращити своє тактичне положення вже 20 разів.

На Торецькому напрямку агресор атакує в районах Південного та Північного. Всього спроб покращити положення – чотири.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. 11 атак - відбито, 14 - ще тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.