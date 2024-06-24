Генштаб: На фронте 81 столкновение, больше всего – на двух направлениях

Наибольшая активность оккупантов с начала суток наблюдается на Северском и Покровском направлениях. В настоящее время общее количество вражеских атак на линии фронта достигло 81.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 24 июня.

Россияне применяют авиацию, бомбят УАБ с территории РФ. В частности, на Харьковском направлении нанесены авиаудары по Волчанску, Графскому, Тихому, Терновому, Липцам, Зеленому и Охримовке. Кроме того, на этом направлении с начала суток отражены шесть атак противника.

На Купянском направлении продолжаются три штурмовых действия в районе Стельмаховки.

На Лиманском направлении сейчас ведутся два боестолкновения в районе Невского. Всего за сегодня оккупанты пытались продвинуться на направлении 10 раз. Четыре атаки продолжаются на Северском направлении. Активно захватчики действуют вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. С начала суток враг пытался улучшить свое тактическое положение уже в 20 раз.

На Торецком направлении агрессор атакует в районах Южного и Северного. Всего попыток улучшить положение – четыре.

Активнее всего враг пытается штурмовать сегодня на Покровском направлении. 11 атак – отбито, 14 – еще продолжаются. Бои ведутся в районах Сокола, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Евгеньевки, Александрополя и Воздвиженки.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.