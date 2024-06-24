Сирський обговорив з командувачем сил НАТО у Європі ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем сил НАТО у Європі Крістофером Каволлі. Військові обговорили ситуацію на полі бою в Україні.
Про це йдеться в повідомленні Сирського у Facebook.
"Детально обговорили ситуацію на полі бою. Важливо, щоб наші союзники були обізнані та усвідомлювали всю складність обставин на фронті", – йдеться в повідомленні.
Сирський додав, що поінформував співрозмовника про першочергові потреби для протидії російським атакам, які постійно активізуються.