Сырский обсудил с командующим силами НАТО в Европе ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволли. Военные обсудили ситуацию на поле боя в Украине.

Об этом говорится в сообщении Сырского в Facebook.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя. Важно, чтобы наши союзники были осведомлены и осознавали всю сложность обстоятельств на фронте" , – говорится в сообщении.

Сырский добавил, что проинформировал собеседника о первоочередных потребностях для противодействия постоянно активизируемым российским атакам.