В Одесі внаслідок обстрілу зруйновано склад мережі супермаркетів

В результаті ракетного удару російських окупантів по Одесі 24 червня зруйновано склад "Таврія В".﻿ Це підтвердив засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов, повідомляє Економічна правда.

"На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів - ні в перший раз, ні зараз. Три сотні співробітників складу цьому свідки" , - написав Борис Музальов.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня російські війська завдали удару крилатою ракетою "Іскандер". Відомо про чотирьох постраждалих.