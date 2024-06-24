В Одесі внаслідок обстрілу зруйновано склад мережі супермаркетів
В результаті ракетного удару російських окупантів по Одесі 24 червня зруйновано склад "Таврія В". Це підтвердив засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов, повідомляє Економічна правда.
"На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів - ні в перший раз, ні зараз. Три сотні співробітників складу цьому свідки", - написав Борис Музальов.
Нагадаємо, у ніч на 24 червня російські війська завдали удару крилатою ракетою "Іскандер". Відомо про чотирьох постраждалих.