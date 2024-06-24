В Одессе в результате обстрела разрушен склад сети супермаркетов
В результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе 24 июня разрушен склад "Таврия В". Это подтвердил основатель сети "Таврия В" Борис Музалев, сообщает Экономическая правда.
"На нашем складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов - ни в первый раз, ни сейчас. Три сотни сотрудников склада этому свидетели", - написал Борис Музалев.
Напомним, в ночь на 24 июня российские войска нанесли удар крылатой ракетой "Искандер". Известно о четырех пострадавших.