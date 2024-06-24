В Одессе в результате обстрела разрушен склад сети супермаркетов

В результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе 24 июня разрушен склад "Таврия В".﻿ Это подтвердил основатель сети "Таврия В" Борис Музалев, сообщает Экономическая правда.

"На нашем складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов - ни в первый раз, ни сейчас. Три сотни сотрудников склада этому свидетели" , - написал Борис Музалев.

Напомним, в ночь на 24 июня российские войска нанесли удар крылатой ракетой "Искандер". Известно о четырех пострадавших.